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Работу танкистов на боевом задании показали ВСУ

Работу танкистов на боевом задании показали ВСУ (ВИДЕО)

2 фев 2023, 10:58
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Роботу танкістів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка входить у складі Сухопутних військ, показали Збройні сили України. Про це 2 лютого повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Іноді повертатись з бойового завдання доводиться буквально в палаючому танку. Але це зовсім не бентежить наших незламних воїнів і вони продовжують стійко та впевнено нищити ворога. Перемога буде за нами! — вказують захисники України.

Источник: Ракурс


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