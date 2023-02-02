Работу танкистов на боевом задании показали ВСУ

Роботу танкістів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка входить у складі Сухопутних військ, показали Збройні сили України. Про це 2 лютого повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Іноді повертатись з бойового завдання доводиться буквально в палаючому танку. Але це зовсім не бентежить наших незламних воїнів і вони продовжують стійко та впевнено нищити ворога. Перемога буде за нами! — вказують захисники України.