В Киев прибыл президент Еврокомиссии, Боррель и 15 еврокомиссаров

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Високий представник Європейського Союзу, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель сьогодні прибув до Києва для участі у заходах високого рівня, що відбудуться 2 і 3 лютого в столиці України. До складу делегації на чолі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн увійшли 15 єврокомісарів.

Прибув до Києва, щоб донести найбільш потужне послання підтримки для всіх українців, які боронять свою країну. Допомога ЄС сягнула вже 50 млрд євро з початку російської війни. Європа є єдиною та стоїть поряд з Україною з першого дня. І буде стояти поряд з вами для перемоги та відбудови, — написав Боррель у Tвіттері.

Серед тих, хто прибув 2 лютого до української столиці — виконавчий віце-президент з питань Європи, придатної для цифрової епохи, Маргрете Вестагер, виконавчий віце-президент з економіки Валдіс Домбровскіс, віце-президент з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович, віце-президент з питань цінностей та прозорості Вєра Юрова, віцепрезидент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас, комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт, комісар з економіки Паоло Джентілоні, комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з кризового управління Янез Ленарчич, комісар у справах добросусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї, комісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевічюс, комісар з фінансових послуг Мейрід МакГіннес.

Візит колегії є яскравим символом підтримки Єврокомісією України перед обличчям неспровокованої та невиправданої агресії росії. Засідання Комісії та Кабміну надасть можливість обмінятися думками щодо багатьох напрямів співпраці між ЄС та Україною та обговорити майбутню реконструкцію, а також європейський шлях країни. Це також можливість поглибити співпрацю з Україною, — йдеться у заяві Єврокомісії.

Сьогодні Урсула фон дер Ляєн з Кабміном мають обговорити підтримку України у боротьбі проти російської агресії, координацію зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення нашої держави до членства в ЄС.

Нагадаємо, завтра відбудеться 24-й саміт ЄС-Україна, перша зустріч такого рівня після початку російської агресії та після того, як Україна отримала статус країни-кандидата на входження до ЄС.