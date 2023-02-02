Воин ВСУ – Мне 71, домой не поеду, пока эту нечисть не выгоним

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Ракурс

71-річний військовослужбовець Збройних сил України вказав, що не повернеться додому, доки захисники не виженуть російських окупантів з української землі.

Про це мінометник на псевдо Дідусь розповів в інтерв’ю для фронтового журналіста Юрія Бутусова.

Мені 71, але не поїду додому, поки цю нечисть не виженемо, — заявив мінометник підрозділу «Санти».

Доброволець-пенсіонер вже шість років на війні. Все життя він працював інженером.