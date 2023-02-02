Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воин ВСУ – Мне 71, домой не поеду, пока эту нечисть не выгоним

Воин ВСУ — Мне 71, домой не поеду, пока эту нечисть не выгоним (ВИДЕО)

2 фев 2023, 12:58
999

71-річний військовослужбовець Збройних сил України вказав, що не повернеться додому, доки захисники не виженуть російських окупантів з української землі.





Про це мінометник на псевдо Дідусь розповів в інтерв’ю для фронтового журналіста Юрія Бутусова.

Мені 71, але не поїду додому, поки цю нечисть не виженемо, — заявив мінометник підрозділу «Санти».

Доброволець-пенсіонер вже шість років на війні. Все життя він працював інженером.

Коли вийшов на пенсію, не захотів сидіти вдома. В 2016 році, вирішив їхати на війну, — розповідає воїн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров