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Ракурс
Воїн ЗСУ - Мені 71, додому не поїду, поки цю нечисть не виженемо

Воїн ЗСУ — Мені 71, додому не поїду, поки цю нечисть не виженемо (ВІДЕО)

2 лют 2023, 12:58
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71-річний військовослужбовець Збройних сил України вказав, що не повернеться додому, доки захисники не виженуть російських окупантів з української землі.





Про це мінометник на псевдо Дідусь розповів в інтерв’ю для фронтового журналіста Юрія Бутусова.

Мені 71, але не поїду додому, поки цю нечисть не виженемо, — заявив мінометник підрозділу «Санти».

Доброволець-пенсіонер вже шість років на війні. Все життя він працював інженером.

Коли вийшов на пенсію, не захотів сидіти вдома. В 2016 році, вирішив їхати на війну, — розповідає воїн.

Джерело: Ракурс


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