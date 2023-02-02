Киевский зоопарк показал лемура Байрактара и других «зверюшек войны»

https://racurs.ua/n179507-kievskiy-zoopark-pokazal-lemura-bayraktara-i-drugih-malyshey-voyny-foto.html

Ракурс

В Київському зоопарку торік народилося 300 нових мешканців — зокрема, лемур Байрактар, бізони Варта і Вікінг та інші тварини.

Нещодавно Kyivzoo показав, як виросли маленькі мешканці зоопарку, які народилися від початку повномасштабного вторгнення країни-терористки росії.

На фото наші нові знайомі: лемур Байрактар, який народився на початку березня, дитинча оленя-мунтжака — крихітка Мія, маленькі бізончики Варта і Вікінг, красуня альпака Луна та телятко високогірної шотландської худоби на ім’я Дормунд, — пише Київська міська держадміністрація.

Цьогоріч у Київському зоопарку також зимують 400 врятованих від війни тварин.