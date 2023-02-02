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Ракурс
Київський зоопарк показав лемура Байрактара й інших “звірят війни”

Київський зоопарк показав лемура Байрактара й інших «звірят війни» (ФОТО)

2 лют 2023, 14:51
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В Київському зоопарку торік народилося 300 нових мешканців — зокрема, лемур Байрактар, бізони Варта і Вікінг та інші тварини.





Нещодавно Kyivzoo показав, як виросли маленькі мешканці зоопарку, які народилися від початку повномасштабного вторгнення країни-терористки росії.

На фото наші нові знайомі: лемур Байрактар, який народився на початку березня, дитинча оленя-мунтжака — крихітка Мія, маленькі бізончики Варта і Вікінг, красуня альпака Луна та телятко високогірної шотландської худоби на ім’я Дормунд, — пише Київська міська держадміністрація.

Цьогоріч у Київському зоопарку також зимують 400 врятованих від війни тварин.

Тварини в зоопарку перебувають у теплі, забезпечені всім необхідним і оточені турботою, тож створюють сім’ї та групи і тішать відвідувачів малечею, — кажуть у КМДА.

Джерело: Ракурс


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