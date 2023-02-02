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В Бахмуте остается 200 детей - как их спасают из подвалов
В Бахмуте остается 200 детей — как их спасают из подвалов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n179511-v-bahmute-ostaetsya-200-detey-kak-ih-spasaut-iz-podvalov-foto-video.htmlРакурс
Порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятують малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.
Прес-служба МВС розповіла декілька історій про дітей з міста, охопленого війною.
Дівчинка Ганна близько пів року живе в підвалі. Зараз «янголи» роблять усе можливе, щоб вивезти її сім’ю з палаючого міста.
Шестирічна Арина мешкала з бабусею та дідусем, у їхній двір прилетів снаряд. Поліцейські евакуювали дитину до мами — вагітну жінку врятували раніше.
У Бахмуті залишається близько 200 дітей. Завдання «янголів» — евакуювати всіх.
Відео порятунку опублікувало агентство Reuters.
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