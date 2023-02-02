В Бахмуте остается 200 детей - как их спасают из подвалов

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Порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятують малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.

Прес-служба МВС розповіла декілька історій про дітей з міста, охопленого війною.

Дівчинка Ганна близько пів року живе в підвалі. Зараз «янголи» роблять усе можливе, щоб вивезти її сім’ю з палаючого міста.

Шестирічна Арина мешкала з бабусею та дідусем, у їхній двір прилетів снаряд. Поліцейські евакуювали дитину до мами — вагітну жінку врятували раніше.

У Бахмуті залишається близько 200 дітей. Завдання «янголів» — евакуювати всіх.

Відео порятунку опублікувало агентство Reuters.