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В Бахмуте остается 200 детей - как их спасают из подвалов

В Бахмуте остается 200 детей — как их спасают из подвалов (ФОТО, ВИДЕО)

2 фев 2023, 16:56
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Порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятують малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.





Прес-служба МВС розповіла декілька історій про дітей з міста, охопленого війною.

Дівчинка Ганна близько пів року живе в підвалі. Зараз «янголи» роблять усе можливе, щоб вивезти її сім’ю з палаючого міста.

У Бахмуті залишається 200 дітей - як їх рятують з підвалів

Шестирічна Арина мешкала з бабусею та дідусем, у їхній двір прилетів снаряд. Поліцейські евакуювали дитину до мами — вагітну жінку врятували раніше.

У Бахмуті залишається близько 200 дітей. Завдання «янголів» — евакуювати всіх.

У Бахмуті залишається 200 дітей - як їх рятують з підвалів

Відео порятунку опублікувало агентство Reuters.

У Бахмуті залишається 200 дітей - як їх рятують з підвалів

Источник: Ракурс


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