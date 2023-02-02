КНДР готовится отправить своих граждан на оккупированный россией Донбасс

https://racurs.ua/n179517-kndr-gotovitsya-otpravit-svoih-grajdan-na-okkupirovannyy-rossiey-donbass.html

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Тоталітарна Північна Корея готується відправити кілька сотень людей в анексовані росією так звані днр і лнр.

У січні уряд КНДР доручив пов’язаним з міністерством оборони країни компаніям вербувати молодь віком від 19 до 27 років серед співробітників.

Південнокорейське видання Daily НК припускає, що на український Донбас окупанти відправлятимуть військових і поліцейських. Утім, вони тільки нібито займатимуться відбудовними роботами у зруйнованих війною містах. Військових і поліцейських, як стверджує видання, легше контролювати, ніж цивільних.

За інформацією видання, наказ отримали пов’язані з Міноборони КНДР компанії Cholhyon Construction та Kumrung Construction.

Північнокорейці повинні бути одружені, щоб члени їхніх сімей залишилися в країні — це нібито допоможе уникнути дезертирства серед відряджених.

Daily НК оцінює, що перша партія з 300−500 осіб вирушить в Україну наприкінці лютого чи в березні.