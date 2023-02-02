Поймали убийцу «Байрактаров» – артиллеристы уничтожили арктический ЗРК Тор-М2ДТ (ФОТО)

https://racurs.ua/n179519-poymali-ubiycu-bayraktarov-artilleristy-unichtojili-arkticheskiy-zrk-tor-m2dt-foto.html

Ракурс

Артилеристи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил Збройних сил України знищили гордість російського оборонпрому «вбивцю байрактарів» арктичний ЗРК Тор-М2ДТ.

Зазначені комплекси, які має на озброєнні лише 80-та мотострілецька бригада берегових військ північного флоту вмф рф, увійшли до окупованої України в грудні минулого року.

У грудні 2022 року у відкритому доступі з’явилось відео, яке вказує - російські окупанти в Україні почали використовувати зенітно-ракетні комплекси «Тор-М2ДТ», розміщені на шасі гусеничних зчленованих тягачів ДТ-30ПМ та адаптовані для використання в умовах арктичного клімату.

Всього на озброєнні в росії 12 комплексів подібної модифікації, які працюють в температурному діапазоні до мінус 50 градусів. Кожен такий ЗРК має дві машини: перша — машина для розміщення екіпажу та управління вогнем, друга — машина з РЛС, двома пусковими модулями на 4 зенітні ракети типів 9М331 або ж 9М332.

Ціна такого ЗРК — 25 млн дол.