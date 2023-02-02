Спонтанно и неожиданно – СМИ рассказали, как Шольц согласился предоставить "Леопарды"

https://racurs.ua/n179522-spontanno-i-neojidanno-smi-rasskazali-kak-sholc-soglasilsya-predostavit-leopardy.html

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Швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung розповіло деталі рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про поставки Україні танків Leopard.

Там наголошують, що це було спонтанно і неочікувано, тому що Шольц вважав, що США не погодяться передати Україні танки Abrams.

Джерела видання серед німецьких політиків розповіли, що в середині січня президент США Джо Байден доручив очільнику ЦРУ Вільяму Бернсу відвідати Київ та Москву та оцінити їхню готовність до перемовин.

План був простий: території в обмін на мир. Московити нібито мали отримати близько 20% територій України й завершити війну. Обидві країни відмовилися. Україна не захотіла віддавати території, а в росії вважають, що в довгостроковій перспективі зможуть перемогти у війні та окупувати ще більше територій.

За словами джерел, у Білому домі є суперечки щодо завершення війни в Україні. Зокрема, радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван та очільник ЦРУ Вільям Бернс хочуть закінчити війну якомога швидше та сфокусуватися на проблемі Китаю. Натомість голова Держдепу Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін не хочуть, щоб росія зруйнувала міжнародну систему безпеки та виступають за активнішу військову підтримку України.

Саме після того, як Україна та росія відмовилися від запропонованого плану, президент США Байден погодився на умову Шольца та оголосив про передачу українській армії танків Abrams. Це змусило німецького канцлера теж дати дозвіл на поставку танків Leopard.