МВД начало формировать штурмовые бригады «Гвардия наступления»

МВС розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Про це повідомив в. о. міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

За його словами, штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, спрямовані саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Рішення створити штурмові бригади ухвалили наші співробітники, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета, — сказав Ігор Клименко.