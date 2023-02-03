Армия россии несет потери, но атакует на четырех направлениях. Фото: Генштаб

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Ракурс

Армія росії не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому ворог зазнає серйозних в трат на фронті.

Сили оборони 2 лютого відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині. Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». Ракетні війська й артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом 2 лютого ворог завдав чотири ракетних удари, два з них — по цивільній інфраструктурі Краматорська. Також противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. Були обстріляні з артилерії та мінометів райони понад 100 населених пунктів на всіх напрямках фронту.

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