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Ракурс
Путін віддав наказ до березня захопити дві області — ГУР

Путін віддав наказ до березня захопити дві області — ГУР

2 лют 2023, 11:17
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Президент росії володимир путін віддав наказ до березня захопити дві області України — Донецьку та Луганську. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.





Він підтвердив наявність ознак того, що москва готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей, — вказав Черняк.

Представник української військової розвідки зауважив, що кремль використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати, — констатував Черняк.

Джерело: Ракурс


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