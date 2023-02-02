Путин отдал приказ до марта захватить две области - ГУР

https://racurs.ua/n179498-putin-otdal-prikaz-do-marta-zahvatit-dve-oblasti-gur.html

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Президент росії володимир путін віддав наказ до березня захопити дві області України — Донецьку та Луганську. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

Він підтвердив наявність ознак того, що москва готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей, — вказав Черняк.

Представник української військової розвідки зауважив, що кремль використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.