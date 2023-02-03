США посоветовали ВСУ отойти от Бахмута, пишет Bloomberg. Фото:

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Збройним силам України доведеться відійти від Бахмута Донецької області, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу.

Така ймовірність існує. Загалом українським Силам оборони треба тягнути час, поки не підійшли поставки західного озброєння, зокрема танки. Таку пораду Києву дали посадовці Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами високопосадовця, США радять українським силам тягнути час, щоб дозволити танкам та іншому озброєнню прибути. Щоб зібрати ресурси для весняного наступу на півдні, Україні, можливо, також доведеться незабаром вивести свої війська зі східного міста Бахмут, заявили американські та європейські чиновники, присудивши Росії символічну перемогу, — пише видання.

Американці наголошують, що відхід ЗСУ із Бахмута не матиме стратегічного впливу на події на фронті. Найімовірніше, що українська армія встановить оборонні лінії дуже близько до місця, де зараз проходить лінія фронту.

Експерти вважають, що з Бахмута окупанти намагатимуться просуватися до Слов’янська та Краматорська Донецької області. Однак росіянам навряд чи вдасться захопити східну частину Донеччини найближчим часом, зважаючи на величезні розміри території.

Bloomberg пише, що воюючі сторони будуть намагатися використати елемент несподіванки — тобто час і місце нападу завжди можуть змінюватися залежно від розвитку війни.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що нова стратегія росії, схоже, полягає в тому, щоб розбити українську оборону у Бахмуті за рахунок кількості своїх солдатів, які масово намагаються штурмувати місто, часто без підтримки бронетехніки. Окупанти залучають для штурму велику кількість мобілізованих та найманців.