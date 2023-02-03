Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю ЧВК «Вагнер»

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Ракурс

Україна оголосила підозру керівнику приватної військової компанії «Вагнер» євгену пригожину.

За даними слідства, цей воєнний злочинець був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки російського диктатора путіна. Про підозру зловмиснику повідомив Офіс генпрокурора. Про це 3 лютого генеральний прокурор Андрій Костін написав у Facebook.

За його словами, саме «кухар путіна» безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів в Україні, бо пригожин відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч зеків.

Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму, — пише генпрокурор.

Керівник ОГП наголосив, що пересічні «вагнерівці» теж не уникнуть відповідальності, навіть ті, які втекли за кордон. Прокурори вже допитали двох найманців, які перебувають в Євросоюзі. Крім того, правоохоронці перевіряють щодо причетності до воєнних злочинів ще одного «вагнерівця», який перебуває у Норвегії. Норвезьким правоохоронцям вже відправили запит на проведення слідчих дій.

Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові, — зазначив Костін.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що кремль використав сили приватну військову компанію «Вагнер» у важкий період війни в Україні, а тепер вирішив «позбутися» євгена пригожина.