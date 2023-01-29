пригожин втрачає вплив, російські кадрові частини засувають найманців на другий план - ISW

https://racurs.ua/ua/n179358-prygojyn-vtrachaie-vplyv-rosiyski-kadrovi-chastyny-zasuvaut-naymanciv-na-drugyy-plan-isw.html

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Кремль використав сили ПВК «Вагнер» у важкий період війни в Україні, і тепер вирішив «позбутися» євгена пригожина.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Кремль звернувся до нерегулярних сил пригожина, щоб пережити важкий період після кульмінації наступу російських звичайних сил у Луганській області влітку 2022 року, що ввело Пригожина в оману, змусивши переоцінити своє значення у російській армії та політичній сфері.

Регулярні частини російської армії замінюють виснажені сили ПВК «Вагнер», щоб продовжити наступ на Бахмут. З того часу, як приблизно 12 січня штурмовики «Вагнера» захопили Соледар, їм не вдалося досягти значних успіхів, йдеться в черговій доповіді ISW.

На опублікованих 20 січня відеокадрах з місця боїв у Бахмута помічені бойові машини десанту БМД-4М — цю техніку використовують лише російські повітрянодесантні війська, вказують експерти. Міністерство оборони росії все частіше повідомляє про те, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року.

Представники української сторони вважають, що російський наступ на Бахмут ще не видихнувся.

ISW раніше оцінював наступ росіян на Бахмут як кульмінацію. Ми продовжуємо вважати, що група «Вагнера» вела атаки на межі своїх сил, але тепер, за нашою оцінкою, російські війська направляють туди регулярні підрозділи для продовження наступу, — пишуть аналітики.

Зниження залежності кадрових російських військових від ПВК «Вагнера» у районі Бахмута, ймовірно, скорочує вплив бізнесмена євгена пригожина. Глава російського генштабу Валерій Герасимов та міністерство оборони доклали зусиль з професіоналізації армії, що у разі успіху призведе до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як група «Вагнера», йдеться в доповіді.

пригожин, ймовірно, це відчуває, пишуть автори доповіді, і щоб компенсувати зниження свого впливу починає нападки на націоналістичну «фракцію ветеранів» та особисто колишнього польового командира фейкової днр Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який різко критикує російське військове командування.

Зокрема, Пригожин ображає Гіркіна та звинувачує його у військових провалах під час війни на Донбасі у 2014 році. Він також дорікає Гіркіну, члену Комітету з оборони Держдуми генерал-лейтенанта у відставці Віктору Соболєву та лідеру ЛДПР Леоніда Слуцького тим, що вони живуть у минулому, коли росія покладалася на звичайні збройні сили, пишуть експерти ISW.