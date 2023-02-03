Последствия обстрела города Покровск. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n179538-armiya-rf-primenila-uragany-i-kassetnye-snaryady-dlya-obstrela-pokrovska.html

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Місто Покровськ Донецької області 3 лютого потрапило під масований обстріл російських військ.

Загарбники застосували реактивні системи залпового вогню «Ураган» та заборонену міжнародними конвенціями артилерійську зброю — касетні осколково-фугасні снаряди. Жителі міста нарахували майже чотири десятки вибухів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ворожі снаряди падали на території місцевого парку та в житловому масиві. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Також зруйновані лінії електропередач, цивільний автотранспорт та інші об'єкти.

На місцях влучань працює слідчо-оперативна група. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що 3 лютого загарбники атакували з артилерії місто Торецьк. Ворожі снаряди падали прямо в центрі міста.

Нагадаємо, упродовж 1 та 2 лютого російські окупанти обстрілювали місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок вибухів ворожих ракет загинули троє осіб, а 21 поранений потребував медичної допомоги. Також були зруйновані та пошкоджені житлові багатоквартирні будинки.