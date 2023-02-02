Краматорськ після ракетних ударів - міськрада опублікувала відео завалів багатоповерхівки

https://racurs.ua/ua/n179509-kramatorsk-pislya-raketnyh-udariv-miskrada-opublikuvala-video-zavaliv-bagatopoverhivky.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці 1−2 лютого двічі обстріляли ракетами прифронтовий Краматорськ.

Відомо про трьох загиблих, 21 людина звернулась по медичну допомогу.

Міська рада опублікувала відео наслідків російського удару по житловому будинку. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Масштаби трагедії у Краматорську жахають. Ракетний удар росії прийшовся на щільні житлову забудову, пізно ввечері, коли люди вже готувалися лягати спати. Терор мирного населення, залякування і смерть — ось все, що принесла на нашу землю росія, — прокоментували вечірню атаку 1 лютого у міськраді.

Доки у Краматорську тривала пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, удень 2 лютого ракетою з комплексу «Іскандер-К» росіяни вдарили ще по одному житловому будинку в центрі міста.