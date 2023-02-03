В Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет «Калибр», инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n179544-rossiya-ne-vyvela-v-chernoe-more-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 3 лютого, на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів. Серед них — жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 31 судно, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 26 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.