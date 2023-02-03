россия не вывела в Черное море ни одного носителя «калибров» — ВМСhttps://racurs.ua/n179544-rossiya-ne-vyvela-v-chernoe-more-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 3 лютого, на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів. Серед них — жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 31 судно, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 26 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.