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В Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет «Калибр», инфографика: ВМС ВСУ

россия не вывела в Черное море ни одного носителя «калибров» — ВМС

3 фев 2023, 17:12
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У Чорному морі станом на сьогодні, 3 лютого, на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів. Серед них — жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 31 судно, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 26 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

У Чорному морі немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


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