Масштабную схему выманивания средств якобы в поддержку ВСУ разоблачили на Киевщине

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На Киевщине разоблачили мошенников, присваивавших миллионы гривен благотворителей, фото: «Судебно-юридическая газета»
Масштабную схему выманивания средств якобы в поддержку ВСУ разоблачили на Киевщинеhttps://racurs.ua/n179550-masshtabnuu-shemu-vymanivaniya-sredstv-yakoby-v-podderjku-vsu-razoblachili-na-kievschine.htmlРакурс
На Київщині оперативники Держприкордонслужби викрили шахраїв, які привласнювали кошти громадян та юридичних осіб, збираючи їх, як благодійні пожертви на ЗСУ.
Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що в межах цієї схеми зловмисники утримували кол-центр на 70 робочих місць. В результаті обсяг нелегальних заробітків становив до 1 млн грн на місяць.
За оперативною інформацією оперативників в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою» проведено обшуки на робочих місцях фігурантів.
Вилучено речі, котрі можуть бути використані, як докази протиправної діяльності:
- системні блоки;
- «чорну бухгалтерію»;
- записники та інші матеріали.
Триває досудове розслідування.
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