Масштабну схему виманювання коштів нібито на підтримку ЗСУ викрили на Київщині

На Київщині викрили шахраїв, які привласнювали мільйони гривень благодійників, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n179550-masshtabnu-shemu-vymanuvannya-koshtiv-nibyto-na-pidtrymku-zsu-vykryly-na-kyyivschyni.html

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На Київщині оперативники Держприкордонслужби викрили шахраїв, які привласнювали кошти громадян та юридичних осіб, збираючи їх, як благодійні пожертви на ЗСУ.

Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що в межах цієї схеми зловмисники утримували кол-центр на 70 робочих місць. В результаті обсяг нелегальних заробітків становив до 1 млн грн на місяць.

За оперативною інформацією оперативників в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою» проведено обшуки на робочих місцях фігурантів.

Вилучено речі, котрі можуть бути використані, як докази протиправної діяльності:

системні блоки;

«чорну бухгалтерію»;

записники та інші матеріали.

Триває досудове розслідування.