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Ракурс
На Київщині викрили шахраїв, які привласнювали мільйони гривень благодійників, фото: «Судово-юридична газета»

Масштабну схему виманювання коштів нібито на підтримку ЗСУ викрили на Київщині

3 лют 2023, 20:22
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На Київщині оперативники Держприкордонслужби викрили шахраїв, які привласнювали кошти громадян та юридичних осіб, збираючи їх, як благодійні пожертви на ЗСУ.





Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що в межах цієї схеми зловмисники утримували кол-центр на 70 робочих місць. В результаті обсяг нелегальних заробітків становив до 1 млн грн на місяць.

За оперативною інформацією оперативників в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою» проведено обшуки на робочих місцях фігурантів.

Вилучено речі, котрі можуть бути використані, як докази протиправної діяльності:

  • системні блоки;
  • «чорну бухгалтерію»;
  • записники та інші матеріали.

Триває досудове розслідування.

Джерело: Ракурс


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