Як не стати жертвою фальшивих волонтерів, купуючи військове спорядження для бійців: 6 правил безпеки

https://racurs.ua/ua/2996-yak-ne-staty-jertvou-falshyvyh-volonteriv-kupuuchy-viyskove-sporyadjennya-dlya-biyciv-6-pravyl.html

Ракурс

Вчора Міністерство внутрішніх справ повідомило про бої, що точаться на ще одній, не менш важливій ділянці фронту: в країні почали максимально суворо карати тих, хто намагається наживатися на війні та людському горі. Мова йде про аферистів, котрі видають себе за волонтерів.

Популярні схеми

МВС попереджає громадян про найпоширеніші схеми шахрайства. Наприклад, покидьки створюють фіктивні евакуаційні маршрути, продаючи місця на неіснуючі рейси. Також діє схема збору коштів для допомоги дітямі літнім людям, що потерпають від обстрілів та бомбардувань рашистських нелюдів.

Зрозуміло, що нині кожен із нас готовий допомагати захисникам України всім. Але у цій справі також треба зберігати критичне мислення. Один із бійців тероборони Сум, який впродовж років займався волонтерством, пише у своєму ФБ-щоденнику: «Зараз, як і у 2014-му до…я шахраїв, котрі не проти на цьому нажитися». Він закликає не поширювати неперевірені оголошення про збір коштів.

Якщо на фіктивній евакуації або зборі коштів на ліки та продукти шахраї можуть заробити досить великі гроші, то на фальшивій «військовій допомозі» вони роблять, без перебільшення, величезні гроші.

Бронежилети у дефіциті

Як не віддати свої кровні шахраям? Тут варто дослухатися до порад, що їх на своїй ФБ-сторінці Артур Ємельянов, колишній суддя, нині адвокат і волонтер, ґрунуючись на особистому досвіді, здобутому під час закупівлі бронежилетів та касок. «Нині ситуація на ринку засобів особистого захисту склалася така, що склади майже розпродали всі бронежилети або призупинили реалізацію товарів, – пояснює він. – Тому закупівлями зараз займаються або великі гравці ринку, або ті, в кого є відповідні зв'язки. Навіть якщо ви сильно хочете допомогти, не беріться за ту сферу, в якій ви не є професіоналом і де не маєте надійних зв’язків. Краще, приміром, збирати товари першої необхідності та ліки для населення як гуманітарну допомогу. Це також актуально і надважливо».

6 ступенів перевірки

1. Завжди перевіряйте юридичну особу:

запитуйте статутні документи компанії (статут, виписку з реєстру тощо);

кожна країна Європи має відкритий реєстр юридичних осіб. В ньому можна перевірити основні дані за кодом компанії: рік заснування, вид діяльності;

знайдіть адресу компанії, вказану на сайті, і перевірте її місце розташування за допомогою Google Maps. Переконайтесь, що ця компанія справді існує.

2. Обов’язково пересвідчуйтеся в наявності балістичного сертифікату.

Кожен засіб захисту, каска або бронеплита обов'язково проходить балістичний тест. Після такої перевірки надається сертифікат, де вказаний реальний рівень захисту і код НАТО.

Важливо знати, що захисникам під час війни слід використовувати щонайменше 3А або 4-й і вищий клас захисту.

3. Перевіряйте джерело походження предмету закупівлі. На кожен товар має бути сертифікат походження.

4. Запитуйте у представника компанії реальні фото засобів власного захисту.

Найкраще, якщо продавець продемонструє фото товару, вдягненого на свого співробітника. Також варто попрохати продавця зняти відео засобів захисту, де в кадрі буде папірець з вашим ім'ям і датою.

5. Всі платежі повинні проходити виключно безготівково.

Всі ті, хто погодився продати товар у Європі за готівку, швидше за все, шахраї. У справжньої компанії має бути рахунок у банку, відкритий на її ім'я.

6. Остерігайтеся тих, хто занадто нав'язливо намагається продати вам товар.

Пам’ятайте, що зазвичай шахраї дуже наполегливо вимагають гроші і згодні на всі ваші умови. Скоріше за все, у таких осіб взагаалі немає потрібної вам продукції, або вона неналежного рівня захисту чи якості.

Ціна як шахрайська мітка

«Нині на ринку значно зріс попит на військове оснащення, тому ціна може бути сильно завищеною, веде далі Артур Ємельянов. – Реальні компанії, які мають тривалий досвід роботи у цій сфері, сильно ціни не завищують. Якщо вам пропонують бронежилет дорожче, ніж за 1000 доларів США, скоріше за все, це шахраї або перекупники. Не давайте їм заробляти на війні та людському горі!»

…У свою чергу кіберполіція закликає українців бути уважними та переводити гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.

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Про випадки шахрайства у мережах поліція просить повідомляти електронною поштою на адресу

callcenter@cyberpolice.gov.ua.