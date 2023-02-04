Воины ВСУ показали, как вытесняют россиян из Бахмута

https://racurs.ua/n179560-voiny-vsu-pokazali-kak-vytesnyaut-rossiyan-iz-bahmuta-video.html

Ракурс

Воїни Збройних сил України показали, як витісняють росіян з Бахмута на Донеччині. Відео оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Якщо ми не зупинимо нашого одвічного ворога тут і зараз, то ця агресія буде продовжуватися і далі, — розповідає командир підрозділу Анатолій, який разом зі своїм підрозділом виконував завдання з відновлення контролю над кількома кварталами у Бахмуті.

Підрозділ, який з об'єктивних причин ми поки що не вказуємо, отримав завдання витіснити бойовиків «Вагнера» з кварталів Бахмута та відновити над ними контроль. Із поставленим завданням впоралися.

Вони (росіяни) себе позиціонують, що вони «кращі воїни». Але які вони можуть бути «кращі воїни», якщо наші прості мобілізовані солдати спокійно їх перемагають?! — вказує Анатолій.

Ми чужого не хочемо, чужого не беремо, але наше — забираємо, — твердять наші воїни. Вірте їм!