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Украина вернула 116 воинов, защитников Мариуполя и партизан Херсона

Украина вернула 116 воинов, защитников Мариуполя и партизан Херсона (ВИДЕО)

4 фев 2023, 11:33
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Великий обмін полоненими провела Україна 4 лютого. Про це у суботу повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.





Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів Збройних сил України, двоє з яких — із ССО, — написав Єрмак.

Також додому повернулися восьмеро бійців Сил Територіальної оборони, семеро нацгвардійців, шестеро захисників з Національної поліції, п’ятеро з Державної прикордонної служби України, двоє з ВМС та один представник Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів, — вказав Єрмак.

Источник: Ракурс


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