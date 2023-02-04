Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Великий обмін полоненими - Україна повернула 116 захисників — обмін полоненими

Україна повернула 116 воїнів, захисників Маріуполя і партизанів Херсона (ВІДЕО)

4 лют 2023, 11:33
999

Великий обмін полоненими провела Україна 4 лютого. Про це у суботу повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.





Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів Збройних сил України, двоє з яких — із ССО, — написав Єрмак.

Також додому повернулися восьмеро бійців Сил Територіальної оборони, семеро нацгвардійців, шестеро захисників з Національної поліції, п’ятеро з Державної прикордонної служби України, двоє з ВМС та один представник Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів, — вказав Єрмак.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів