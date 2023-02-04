Великий обмін полоненими - Україна повернула 116 захисників — обмін полоненими

https://racurs.ua/ua/n179566-ukrayina-povernula-116-voyiniv-zahysnykiv-mariupolya-i-partyzaniv-hersona-video.html

Ракурс

Великий обмін полоненими провела Україна 4 лютого. Про це у суботу повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів Збройних сил України, двоє з яких — із ССО, — написав Єрмак.

Також додому повернулися восьмеро бійців Сил Територіальної оборони, семеро нацгвардійців, шестеро захисників з Національної поліції, п’ятеро з Державної прикордонної служби України, двоє з ВМС та один представник Держслужби України з надзвичайних ситуацій.