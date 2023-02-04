Отключение света - Минэнерго назвало самые проблемные области

https://racurs.ua/n179574-otkluchenie-sveta-minenergo-nazvalo-samye-problemnye-oblasti.html

Ракурс

Ситуація з електропостачанням в Україні продовжує покращуватися, дефіцит електричної потужності на вечірній максимум очікується на рівні до 12% від потреби. Про це повідомило 4 лютого Міністерство енергетики України.

У суботу ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватися. Так, через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12% від потреби, — вказали у відомстві.

У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями зберігається у Донецькій, Херсонській і Харківській областях. Водночас через дефіцит генерувальної потужності та мережеві обмеження найбільша частка відключених споживачів зафіксована у Волинській, Одеській і Чернівецькій областях.

У Міненергетики нагадали, що обмеження споживання електроенергії встановлює національна енергетична компанія «Укренерго», доводячи до всіх операторів систем розподілу (ОСР) ліміти, які діють впродовж доби. Кожен ОСР у межах доведеного ліміту у своїй області складає графіки погодинних відключень й інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електропостачання.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що у зв’язку із пожежею на основному обладнанні, яка сталася 4 лютого на одній із підстанцій НЕК «Укренерго» в Одеській області, було знеструмлено Одесу та Одеський район.

Нагадаємо, станом на початок лютого енергетичні об'єкти України зазнали вже 13 ракетних і 15 дронових атак. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей лишаються недоступними українській енергосистемі та перебувають під контролем російських загарбників.