Кабмин уточнил, при каких условиях государственную границу могут пересекать женщины–госслужащие

https://racurs.ua/n179585-kabmin-utochnil-pri-kakih-usloviyah-gosudarstvennuu-granicu-mogut-peresekat-jenschiny-gosslujaschie.html

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Кабінет міністрів України уточнив, за яких умов державний кордон можуть перетинати жінки — держслужбовці.

Для цього необхідно:

мати свідоцтво про народження, його засвідчену копію або інший документ, що підтверджує, що жінка має неповнолітню дитину або кількох дітей;

мати позначку у реєстрі Держприкордонслужби про те, що її дитина (діти) перетинала держкордон (тобто, вони зараз перебувають за кордоном),

якщо такого немає - потрібна довідка про перебування дитини (дітей) на консульському обліку в іншій країні,

жінка-держслужбовець може також перетинати кордон України безпосередньо зі своєю неповнолітньою дитиною (дітьми).

Нагадаємо, що уряд України 27 січня заборонив на час дії воєнного стану виїжджати чиновникам за кордон без поважних причин. Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження.

Постанова також стосується жінок. Це сталося після скандалу з нардепом Миколою Тищенком, який вирушив до Таїланду начебто на «зустріч з українською громадою». УП також зафільмувала нардепа Юлію Тимошенко у Дубаї.

У ДПСУ розповіли, що попри дію заборони щодо чиновників, вже є випадки, коли держслужбовці намагалися виїхати за кордон без поважних на те причин.