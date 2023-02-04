Табачник, Клюевы и Захарченко – в СМИ появился новый список лишенных гражданства чиновников из окружения Януковича

https://racurs.ua/n179593-tabachnik-kluevy-i-zaharchenko-v-smi-poyavilsya-novyy-spisok-lishennyh-grajdanstva-chinovnikov.html

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Володимир Зеленський, президент України, у зверненні до народу 4 лютого заявив, що «підписав документи» стосовно осіб, у яких СБУ знайшла російське громадянство.

Це, за його словами, потрібно для захисту та очищення держави від тих, хто на стороні агресора.

Також президент у вечірньому зверненні анонсував у неділю «ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО».

«Цензор» після цієї новини оприлюднив список екс-посадовців, яких президент позбавить громадянства.

Йдеться нібито про посадовців часів Віктора Януковича. За даними джерел видання, очікується, що глава держави підпише указ про припинення громадянства Віктора Баранського, Олександра Горбильова, Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Дмитра Табачника, Олександра Якименка, Андрія Клюєва, Богдана Клюєва, Віталія Слаба та Микити Шенцева.

Андрій Клюєв — екс-глава РНБО, Табачник колись очолював Міносвіти, Клименко — колишній міністр доходів та зборів, Захарченко — екс-глава МВС, який розганяв Майдан у 2013−14 роках, Якименко колись очолював СБУ.

Також до списку потрапив депутат ОПЗЖ одеської міськради Віктор Баранський.

Підставою для позбавлення громадянства України стала наявність у зазначених осіб громадянства рф.

Нагадаємо, на початку січня президент позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна.