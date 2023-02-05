ВСУ остановили продвижение врага в двух областях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179598-vsu-ostanovili-prodvijenie-vraga-v-dvuh-oblastyah-genshtab.html

Ракурс

Війська російської федерації намагаються вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині. Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 5 лютого.

Авіація Повітряних сил 4 лютого завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона. На різних ділянках фронту ворог з артилерії та мінометів обстріляв райони 65 населених пунктів.

У Генштабі наголосили, що є високою загроза завдання ракетних ударів ворогом по цивільних об'єктах на всій території України.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що російська армія зосереджує свої наступальні сили на сході України, однак південні області також залишаються під загрозою.