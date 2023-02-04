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Ракурс
ОК «Південь» - РФ зосереджена на сході, але може несподівано вдарити по півдню

ОК «Південь» — РФ зосереджена на сході, але може несподівано вдарити по півдню

4 лют 2023, 12:41
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Армія росії зосереджує свої наступальні сили на сході України, однак південні області також залишається під загрозою.





Про це заявила спікер оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід — зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору, вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано несподіваного активного удару, — вважає Гуменюк.

З її слів, Сили оборони продовжують спостерігати за тактикою окупаційної армії та готові до будь-якого розвитку подій. Речниця ОК «Південь» зауважила, що «носії (ракет у морі) навіть без особливих причин можуть з’являтися та заходити до пунктів базування».

Нагадаємо, станом на ранок 4 лютого росія вивела у Чорне море на бойове чергування дев’ять кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Джерело: Ракурс


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