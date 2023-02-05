Баржа JOKOR-3 едва не затонула в порту Рени, фото: Администрация морских портов Украины

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На Одещині в порту Рені біля причалу ледь не затонула баржа JOKOR-3 під прапором Румунії.

Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що інформація про підозру на водотечність баржі надійшла до Ренійської філії АМПУ 4 лютого.

Після обстеження баржі інформація підтвердилась. На місце події було направлено т/х «Смелий» для відкачування води, — вказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що боротьба за плавучість судна тривала всю ніч.

Станом на 05 лютого: воду з трюму відкачано, судно вирівнялося і не потонуло. Зараз судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт, — наголошують у відомстві. — Постраждалих немає.

Варто додати, що румунський телеканал Stirile Pro-TV з посиланням на судновласника вчора ввечері повідомив, що вранці того ж дня у Рені затонула румунська баржа із 860 тоннами української пшениці, яку планували експортувати до ЄС.

Новина супроводжувалася кадрами, на яких можна побачити затоплене судно та роботи, які з ним здійснюють за допомогою спецтехніки.

За інформацією телеканалу, під час завантаження вода почала надходити в машинне відділення.

Зазначається, що п’ятеро моряків екіпажу судна врятувалися, але нічого не могли зробити, щоб баржа не затонула.

Судно належить румунській компанії, що базується у румунській Констанці.

Джерело: АМПУ, Stirile Pro-TV