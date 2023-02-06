Авиация и артиллерия ВСУ поразили 17 районов сосредоточения врага. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179625-aviaciya-i-artilleriya-vsu-porazili-17-rayonov-sosredotocheniya-vraga-genshtab.html

Ракурс

Авіація Повітряних сил ЗСУ упродовж 5 лютого завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Окупанти намагаються вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 лютого.

Зазначається, що під час боїв за Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої пвк «вагнер».

Українські військові відбили атаки ворога у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Є загиблі та поранені. З артилерії та мінометів обстріляні райони понад 120 населених пунктів на всіх напрямках фронту.

Нагадаємо, 5 лютого в Генштабі ЗСУ повідомляли, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку.