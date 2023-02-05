Рашисти знову намагаються наступати на сході, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n179618-rashysty-namagautsya-nastupaty-na-p-yaty-napryamkah-na-shodi-ukrayiny-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують здійснювати перегрупування на окремих напрямках.

Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на таких напрямках:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському.

Зазначається, що протягом доби рашисти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі Харкова. В результаті вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

Дві російські ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, чотири мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.