Рашисты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины — Генштабhttps://racurs.ua/n179618-rashisty-pytautsya-nastupat-na-pyati-napravleniyah-na-vostoke-ukrainy-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати перегрупування на окремих напрямках.
Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на таких напрямках:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Новопавлівському.
Зазначається, що протягом доби рашисти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі Харкова. В результаті вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.
Дві російські ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, чотири мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Також ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.