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Ракурс
Рашисты снова пытаются наступать на востоке, фото: «Слово и Дело»

Рашисты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины — Генштаб

5 фев 2023, 18:51
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Російські загарбники продовжують здійснювати перегрупування на окремих напрямках.





Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на таких напрямках:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Новопавлівському.

Зазначається, що протягом доби рашисти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі Харкова. В результаті вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

Дві російські ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, чотири мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Источник: Ракурс


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