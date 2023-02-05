Резников призвал украинцев не верить «вбросам» в соцсетях о ситуации на фронте

Алексей Резников, фото: Волынская ОВА

https://racurs.ua/n179617-reznikov-prizval-ukraincev-ne-verit-vbrosam-v-socsetyah-o-situacii-na-fronte.html

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Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців довіряти лише Генштабу ЗСУ стосовно інформації, котра стосується ситуації на фронті та можливого наступу росіян, та не піддаватися панічним вкидам.

Про це йшлося сьогодні, 5 лютого, під час прес-конференції Резнікова, повідомляє «АрміяInform».

Багато в телеграмі писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ. Ні поруч з Черніговом чи Харковом немає ударних груп. Не потрібно піддаватися різним панічним вкидам, — наголосив він.

Водночас він додав, що наступ росіян дійсно очікується, й закликав українців вірити у прикордонників, Нацгвардію і Сили оборони.

Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізми. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного Головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили. Готуємо з партнерами щодо постачань озброєнь, як давали і будуть давати, — наголосив міністр.

Також Резніков зазначив, що загарбники намагаються тиснути зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, не жалкуючи ні мобілізованих, ні зеків.