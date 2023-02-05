Резников рассказал, когда подаст в отставку

Алексей Резников, фото: «Известия»

https://racurs.ua/n179615-reznikov-rasskazal-kogda-podast-v-otstavku.html

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Олексій Резніков, міністр оборони України, заявив, що подасть у відставку, якщо президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.

Таку заяву міністр зробив під час пресконференції в Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

Резніков наголосив, що жоден чиновник «не вічний у кріслі».

Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина — Верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави, — зазначив Резніков.

Водночас він наголосив, що в разі звільнення підтримає наступника та за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію «на рівні телефону, без протоколів, без усього».

Також Резніков розповів, що планує робити у разі відставки.

Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво російської федерації, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Резніков найближчим часом може бути відправлений у відставку з посади міністра оборони України.

Джерело: «Укрінформ»