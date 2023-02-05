Олексій Резніков може піти з посади міністра оборони. Фото:

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Олексій Резніков, міністр оборони України, найближчим часом може бути відправлений у відставку.

Зараз команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже ні в кого в Офісі президента немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді Володимира Зеленського. Резніков може стати новим міністром юстиції, а чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із країн Європи. Про це 5 лютого повідомляє «Українська правда» із посиланням на співрозмовників в ОПУ, Кабміні та силових відомствах

Новим міністром оборони може стати професійний військовий. Одним із реальних кандидатів є керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Сам же Резніков розповів журналістам, що з ним не говорили про те, що він має залишити міністерське крісло,

Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: «Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк», — сказав він «Українській правді».

Нагадаємо, через скандал щодо продуктових закупівель для військових своїх посад вже позбулися директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький та профільний заступник міністра В’ячеслав Шаповалов.

Джерело: «Українська правда»