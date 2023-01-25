Міноборони закуповувало харчі для військових втридорога. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n179228-zvilnyly-dyrektora-departamentu-zakupivel-minoborony-hmelnyckogo.html

Ракурс

Директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький звільнений із посади.

Цей посадовець був причетний до скандалу щодо продуктових закупівель для військових. Також своєї посади позбувся і профільного заступника міністра В’ячеслав Шаповалов. Про це 25 січня голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна повідомила в Facebook.

Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова, — йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, міністр оборони Олесій Резніков «не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування», який написав про скандальні закупки оборонного відомства.

Зазначається, що на засіданні парламентського комітету представник Національного антикорупційного бюро повідомила, що було відкрите кримінальне провадження через можливе зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що МОУ закуповує продукти для українських військовослужбовців у кілька разів дорожче, ніж вони коштують у столичних магазинах уже з урахуванням націнки.

Наприклад, йдеться про угоду вартістю 13,16 млрд грн, яку уклали 23 грудня 2022 року. Так, відомство купувало яйця по 17 грн за штуку (у магазинах — близько 7 грн за штуку), картоплю — по 22 грн за кг (у магазинах — близько 8−9 грн), курячі стегна — по 120 грн за кг (у магазинах — 80 грн).

Міністр оборони Олексій Резніков після скандалу заявив, що гарантує «повну прозорість» Міноборони для правоохоронців і якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, «він отримає згідно закону».