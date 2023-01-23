Резніков прийде у Раду з поясненнями закупівельного скандалу в армії

Резніков прийде у Раду з поясненнями закупівельного скандалу

https://racurs.ua/ua/n179164-reznikov-pryyde-u-radu-z-poyasnennyamy-zakupivelnogo-skandalu-v-armiyi.html

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Скандал із закупівлею харчів для армії триває. Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв надати вичерпну інформацію з документами про забезпечення армії харчуванням.

Їх буде представлено народним депутатам на засіданні профільного комітету. Там також будуть представники НАБУ, ДБР та СБУ, заявив очільник міністерства на своїй сторінці у Фейсбук.

Він додав, що гарантує «повну прозорість» Міноборони для правоохоронців і якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, «він отримає згідно закону».

Нагадаємо, що у суботу через кілька годин після публікації Zn.ua про можливу корупцію у сфері закупівель для ЗСУ у Верховну Раду викликали керівництво Міноборони. Про це повідомила нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

Журналісти повідомили, що Міноборони закуповує продукти для українських військовослужбовців у кілька разів дорожче, ніж вони коштують у столичних магазинах уже з урахуванням націнки. ZN.ua описало декілька схем.

Наприклад, йдеться про угоду вартістю 13,16 млрд грн, яку уклали 23 грудня 2022 року. Згідно з документом, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку (у магазинах — близько 7 грн за штуку), картоплю — по 22 грн за кг (у магазинах — близько 8−9 грн), курячі стегна — по 120 грн за кг (у магазинах — 80 грн). Журналісти порівнювали ціни закупівлі із середніми у найпоширенішій торговельній мережі.

23 січня постачальник пояснив, чому у нього ціни на харчі для армії дорожчі за магазинні у декілька разів.