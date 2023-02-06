ВСУ ликвидировали 870 россиян за сутки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179628-vsu-likvidirovali-870-rossiyan-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевищили вже 132 тис. осіб.

За минулу добу, 5 лютого, були знищені 870 російських солдатів, офіцерів та найманців. Також ЗСУ спопелили 11 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 13 одиниць автомобільної техніки. Про це 6 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 132 тис. 160 (+870) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 231 (+11) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 415 (+10) од,

артилерійських систем — 2 тис. 231 (+5) од,

РСЗВ — 461 (+1) од,

засоби ППО — 227 (+0) од,

літаків — 294 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 958 (+0),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 104 (+13) од,

спеціальна техніка — 203 (+0).

Нагадаємо, військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ показали на відео, як знищують дві російські 122-мм самохідні артилерійські установки «Гвоздика» на Східному напрямку.