Українські військові опублікували відео знищення двох російських 122-мм самохідних артилерійських установок «Гвоздика» на Східному напрямку.

Відповідний відеозапис сьогодні, 5 лютого, опублікований на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Ходити до чужого саду з букетом із двох гвоздик погана прикмета. Хоча б тому, що вийде дуже красиве відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Наші садівники ретельно виполюють заблукавші бур’яни та інші шкідливі рослини, — вказано в описі відео.