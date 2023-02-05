Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської артилерії, скріншот відео
Знищення двох «Гвоздик» окупантів показали українські артилеристи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179623-znyschennya-dvoh-gvozdyk-okupantiv-pokazaly-ukrayinski-artylerysty-video.htmlРакурс
Українські військові опублікували відео знищення двох російських 122-мм самохідних артилерійських установок «Гвоздика» на Східному напрямку.
Відповідний відеозапис сьогодні, 5 лютого, опублікований на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.
Ходити до чужого саду з букетом із двох гвоздик погана прикмета. Хоча б тому, що вийде дуже красиве відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Наші садівники ретельно виполюють заблукавші бур’яни та інші шкідливі рослини, — вказано в описі відео.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...