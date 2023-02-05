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Уничтожение российской артиллерии, скриншот видео
Уничтожение двух «Гвоздик» оккупантов показали украинские артиллеристы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179623-unichtojenie-dvuh-gvozdik-okkupantov-pokazali-ukrainskie-artilleristy-video.htmlРакурс
Українські військові опублікували відео знищення двох російських 122-мм самохідних артилерійських установок «Гвоздика» на Східному напрямку.
Відповідний відеозапис сьогодні, 5 лютого, опублікований на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.
Ходити до чужого саду з букетом із двох гвоздик погана прикмета. Хоча б тому, що вийде дуже красиве відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Наші садівники ретельно виполюють заблукавші бур’яни та інші шкідливі рослини, — вказано в описі відео.
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