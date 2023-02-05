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Ракурс
Уничтожение российской артиллерии, скриншот видео

Уничтожение двух «Гвоздик» оккупантов показали украинские артиллеристы (ВИДЕО)

5 фев 2023, 21:11
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Українські військові опублікували відео знищення двох російських 122-мм самохідних артилерійських установок «Гвоздика» на Східному напрямку.





Відповідний відеозапис сьогодні, 5 лютого, опублікований на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Ходити до чужого саду з букетом із двох гвоздик погана прикмета. Хоча б тому, що вийде дуже красиве відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Наші садівники ретельно виполюють заблукавші бур’яни та інші шкідливі рослини, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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