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Уничтожение оккупантов на бахмутском направлении, скриншот видео
Встречу оккупантов со 110-килограммовым снарядом показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179621-vstrechu-okkupantov-so-110-kilogrammovym-snaryadom-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Захисники України з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила влаштувала на бахмутському напрямку «зустріч» окупантів зі 110-кілограмовим артилерійським снарядом.
Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Гаряча ніч була для Бахмуту. І остання для тих, хто зустрівся з нашим 110-кілограмовим снарядом, — вказано в описі відео.
Зазначається, що успішне знищення окупантів сталося завдяки інформації, отриманій артилеристами від аеророзвідників з підрозділу «Птахи Мадяра».
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