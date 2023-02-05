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Ракурс
Уничтожение оккупантов на бахмутском направлении, скриншот видео

Встречу оккупантов со 110-килограммовым снарядом показали ВСУ (ВИДЕО)

5 фев 2023, 20:08
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Захисники України з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила влаштувала на бахмутському напрямку «зустріч» окупантів зі 110-кілограмовим артилерійським снарядом.





Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Гаряча ніч була для Бахмуту. І остання для тих, хто зустрівся з нашим 110-кілограмовим снарядом, — вказано в описі відео.

Зазначається, що успішне знищення окупантів сталося завдяки інформації, отриманій артилеристами від аеророзвідників з підрозділу «Птахи Мадяра».

Источник: Ракурс


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