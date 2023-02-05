Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення окупантів на бахмутському напрямку, скріншот відео

Зустріч окупантів зі 110-кілограмовим снарядом показали ЗСУ (ВІДЕО)

5 лют 2023, 20:08
999

Захисники України з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила влаштувала на бахмутському напрямку «зустріч» окупантів зі 110-кілограмовим артилерійським снарядом.





Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Гаряча ніч була для Бахмуту. І остання для тих, хто зустрівся з нашим 110-кілограмовим снарядом, — вказано в описі відео.

Зазначається, що успішне знищення окупантів сталося завдяки інформації, отриманій артилеристами від аеророзвідників з підрозділу «Птахи Мадяра».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів