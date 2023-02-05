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Знищення окупантів на бахмутському напрямку, скріншот відео
Зустріч окупантів зі 110-кілограмовим снарядом показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179621-zustrich-okupantiv-zi-110-kilogramovym-snaryadom-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Захисники України з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила влаштувала на бахмутському напрямку «зустріч» окупантів зі 110-кілограмовим артилерійським снарядом.
Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Гаряча ніч була для Бахмуту. І остання для тих, хто зустрівся з нашим 110-кілограмовим снарядом, — вказано в описі відео.
Зазначається, що успішне знищення окупантів сталося завдяки інформації, отриманій артилеристами від аеророзвідників з підрозділу «Птахи Мадяра».
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