Землетрясение произошло в Турции и Сирии. Фото:

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Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини та півночі Сирії у понеділок, 6 лютого.

Стихійне лихо у Туреччині забрало життя щонайменше 284 осіб, ще 2 тис. 323 отримали поранення. Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай. У Сирії 237 осіб загинули і 639 отримали поранення. Про це повідомляють CNN Turk та Associated Press.

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 7 км о 4.17 за місцевим часом. Після землетрусу було зафіксовано 32 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6. Поштовхи відчули також у Єгипті, Лівані та Іраці.

Влада Туреччина оголосила найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив у Twitter, що «пошуково-рятувальні групи були негайно направлені» в райони, які постраждали від землетрусу. Рятувальники шукають поранених.

У Сирії підземні поштовхи тут сталися на території регіонів, які контролюються опозицією.

Нагадаємо, 21 січня на території Чернівецької області стався землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були відчутні в районі села Коболчин Дністровського району.

Джерело: Associated Press, CNN Turk