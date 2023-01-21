Землетрус зафіксували на Буковині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n179090-zemletrus-zafiksuvaly-na-bukovyni.html

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Землетрус зафіксували на території Чернівецької області у суботу, 21 січня.

Підземні поштовхи були відчутні в районі села Коболчин Дністровського району. Відбувся землетрус магнітудою 3,1. Про це повідомили в прес-службі Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що підземні поштовхи виявили на глибині 3 км. Фахівці розрахували, землетрус не несе загрози, а за класифікацією відноситься до слабких й відчувається лише невеликою частиною населення. Такі коливання могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані усередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Як відомо, наприкінці грудня 2022 року у Чернівецькій області вже фіксували землетрус магнітудою 3,0. Поштовхи виявили біля населеного пункту Новодністровськ. Крім того, землетрус стався неподалік селища Делятин на Прикарпатті.

Нагадаємо, 3 січня було зареєстровано землетрус на території Закарпатської області в районі міста Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8. Такі підземні поштовхи відчуваються всередині будівлі. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.