У курортному регіоні України стався землетрус магнітудою 3,8

https://racurs.ua/ua/n178479-u-kurortnomu-regioni-ukrayiny-stavsya-zemletrus-magnitudou-3-8.html

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3 січня 2023 року зареєстровано землетрус на території Закарпатської області в районі міста Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера).

За класифікацією землетрус з такою магнітудою відчувається всередині будівлі. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.

Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний, — повідомив Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

23 грудня у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Коливання від землетрусу могли відчувати поблизу населеного пункту Новодністровськ, а саме люди, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

28 грудня землетрус магнітудою 2,4 стався на глибині 2 км на території, розташованій західніше від селища міського типу Делятин (Надвірнянський район Івано-Франківської області). Цей землетрус для людей був невідчутним. Підземні поштовхи лише зафіксували сейсмографи.