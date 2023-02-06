рф готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней. Фото:

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Новий масштабний наступ російської федерації на території України розпочнеться упродовж наступних 10 днів.

Українська влада отримала «дуже надійні дані розвідки» про намір рф розпочати новий наступ. Метою російського наступу є окупація всього Донбасу. Наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили. Про це повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на неназваного радника Збройних сил України.

Зазначається, що окупанти нарощують свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя. Агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Наступ ворога можуть очолити елітні підрозділи.

Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі, — зазначив радник.

Тим часом голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого. Зараз ворог стягує на Луганщину все більше резервів, зокрема, техніки та боєкомплектів, будують оборонні рубежі.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що ворог зібрав на маріупольському напрямку 30 тис. солдатів, бойовиків та найманців. Однак наступ російських окупаційних військ на місто Запоріжжя є малоймовірним, бо більшість своїх сил ворог кинув для наступальної операції в Луганській області.

Джерело: Financial Times