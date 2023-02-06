Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 900 человек. Фото: cnn.com

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Сильний землетрус у Туреччині призвів до загибелі щонайменше 912 осіб.

Ще 5 тис. 385 осіб постраждали внаслідок підземних поштовхів, епіцентр яких прийшовся на південну провінцію Кахраманмараш. Жертв може стати набагато вищим через серйозні руйнування. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає «Анадолу».

В Управлінні з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомили, що землетрус магнітудою 7,7 стався о 4.17 ранку з центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 км. Згодом було зафіксовані підземний поштовх магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався у Газіантепі.

Руйнівний землетрус у Туреччині відчули й у сусідніх країнах, у тому числі у Сирії, Лівані, Кіпрі та Іраку. У Сирії понад 200 людей загинули і понад 600 дістали поранення.

Міністерство закордонних справ України тим часом встановлює можливу наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок потужного землетрусу. Прес-секретар МЗС Олег Ніколенко у Facebook зазначив, що відомство взаємодіє з турецькою владою.

Нагадаємо, після сьогоднішніх землетрусів влада Туреччина оголосила найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що «пошуково-рятувальні групи були негайно направлені» в райони, які постраждали від землетрусу.

Джерело: «Анадолу»